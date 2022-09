Juve ko, parla Landucci: "Di Maria tartassato da Izzo, ma le scuse non servono"

MONZA - "Non so se il rosso a Di Maria sia giusto, ma ha condizionato la gara. Angel ha reagito dopo essere stato tartassato da Izzo che è un calciatore conosciuto per usare certe tattiche". Così parla Marco Landucci , vice dello squalificato Massimiliano Allegri, dopo la sconfitta della Juventus sul campo del Monza dove il 'Fideo' è stato espulso prima del riposo.

Le scorie di Champions

Una gara che si è messa così in salita per i bianconeri, poi puniti da un gol di Gytkjaer: "Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla per far gol ma non ci siamo riusciti - spiega ancora Landucci, che ha sostituito in panchina Allegri -. Ora comunque è il momento di chiacchierare poco e fare i fatti. Parlare non serve, bisogna fare meglio. Forse abbiamo accusato un po' la botta per il ko di Champions, ma le scuse non servono, bisogna stare zitti e pedalare".