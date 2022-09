Le Parisien: "Pogba e la madre sotto scorta dopo il tentativo di estorsione"

TORINO - Paul Pogba è stato messo sotto scorta a Torino dopo il presunto tentativo di estorsione subito. Lo riporta il quotidiano francese Le Parisien, aggiungendo che anche la madre del centrocampista della Juventus gode della protezione della polizia dopo le minacce subite lo scorso luglio da sconosciuti. Gli inquirenti stanno indagando sulla tentata estorsione e hanno fermato il fratello di Pogba , Mathias, e altre quattro persone, tutte sospettate del reato. Sempre secondo quanto riferisce Le Parisien, la polizia protegge il centrocampista a Torino ma anche nei suoi spostamenti in Francia.

Pogba: "Due ragazzi mi hanno minacciato con le pistole"

A due giorni dall'arresto del fratello Mathias il quotidiano Le Monde ha pubblicato un breve estratto dalla testimonianza di Paul Pogba davanti al giudice riguardo gli eventi della notte del 19 marzo: "Ricordo di aver avuto paura. Due ragazzi mi hanno puntato le pistole addosso. Improvvisamente, sentendomi aggredito e minacciato, dissi loro che avrei pagato", ha raccontato il centrocampista bianconero. Cinque uomini incappucciati, tra cui presumibilmente Mathias Pogba, avrebbero portato Pogba in un appartamento situato a Chanteloup-en-Brie, una cittadina situata a circa 37 chilometri dal centro di Parigi. Gli aggressori, che ora sono tutti in custodia cautelare, avrebbero chiesto il pagamento di 13 milioni di euro, di cui 3 da ricevere immediatamente in contanti.