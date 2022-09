Bonucci, i tormenti del capitano della Juve

TORINO - Il capitano è già da ieri in Nazionale, dove è uno dei leader della selezione che si prepara ad affrontare gli impegni di Nations League. Ovviamente è una guida anche in bianconero, in un periodo storico piuttosto difficile per le sorti della Juventus: anzi, definirlo tormentato è forse più aderente alla realtà. Leonardo Bonucci in carriera ha affrontato momenti anche peggiori e di sicuro non è tipo che si spaventa di fronte alle insidie: le sfide lo affascinano e non ce n’è una più esaltante di quella di ritirare fuori la sua squadra dalle sabbie mobili in cui si è infilata.

Chi conosce il difensore bianconero sa quanto sia dispiaciuto di non aver potuto aiutare i compagni domenica pomeriggio, all’UPower Stadium di Monza, lì dove i ragazzi di Max Allegri sono incappati in una clamorosa quanto pesante sconfitta contro una squadra che aveva fino a quel momento raccolto un solo punto in campionato. Si sarà sentito un leone in gabbia, Leo. Ma del resto le sue energie vanno gestite: il capitano era reduce da tre partite di fila in una settimana (la trasferta di Parigi in Champions, la Salernitana e il Benfica in casa) in cui aveva giocato da titolare per 90 minuti più recupero in ogni gara. La sua esclusione con il Monza, dunque, va letta in questo senso: turnover necessario per gestire fisicamente il difensore che, a 35 anni, non può reggere il ritmo forsennato di un Bremer, per dire. Ma è stata anche una settimana, quella conclusa male per i bianconeri in Brianza, accesa dalla crisi di risultati e di identità della Juventus: Bonucci non si è tirato indietro e, come spesso capita, ci ha messo la faccia. E le parole: «Sono molto preoccupato, non c’è da nascondere nulla. Purtroppo usciamo dalla partita troppo spesso», una frase che ha inquietato i tifosi, ma che è anche lo specchio di un periodo tormentato. Per uscirne servirà anche la forza del capitano.