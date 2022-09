Allegri, l'attacco di Zakaria: "Questa Juve dovrebbe vincere sempre 3-0"

ZURIGO (Svizzera) - Otto mesi in bianconero per Denis Zakaria che ha parlato della sua esperienza alla Juve al portale svizzero Blick. Il centrocampista, ora in forza al Chlesea, ha raccontato il suo recente passato a Torino e il suo rapporto con Massimiliano Allegri: "Lo stile di calcio non era il mio. La squadra giocava molto bassa, non avevo molto spazio. L'allenatore è una brava persona che ha ottenuto grandi risultati, però con la rosa che ha a disposizione dovrebbe essere in testa alla classifica e vincere ogni partita per 3-0. Mi spiace che non abbiamo parlato molto". Un rapporto difficile tra Zakaria e il tecnico bianconero, ma ora per lo svizzero c'è da affrontare l'avventura nei Blues che hanno da poco cambiato guida con Potter al posto di Tuchel.