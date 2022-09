Juventus e Brasile, è Danilo l'esempio. I tifosi: capitano vero!

TORINO - (e.e.) Capitano vero, anche quando non indossa i gradi. E' Danilo il vero leader, nel Brasile e nella Juventus bistrattata di questo periodo. Sempre a disposizione, in ogni settore, difesa e pure a centrocampo, se serve. Capace di sacrificarsi per la squadra. Nel ritiro dei verdeoro, Neymar si mette accanto a lui, quasi per assorbirne l'umiltà. Bremer ha colto da Danilo i primi consigli, a Torino e con la Seleçao. E il difensore non molla, anzi raddoppia la sfida. Anche in bianconero. Nel confronto con i tifosi ha mostrato carattere (uomo vero: dicono di lui) e in campo non si tira mai indietro. L'ordine è partito: basta sconfitte.