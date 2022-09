Juventus, serve anche l'aiuto del pubblico. E la Champions

TORINO - La crisi Juve e i rimedi. Ne parliamo con Filippo Cornacchia dalla redazione di Tuttosport: «Intanto, la Juventus si ritrova alla Continassa, anzi si ritrova quel che resta della Juve visto che i giocatori sono sparsi nel mondo con le varie Nazionali. E Allegri nei momenti negativi si è sempre salvato con un’allegrata. Forse questo è il momento di massima difficoltà del tecnico livornese, finito nel mirino dei tifosi, dopo il pari con la Salernitana, la sconfitta di Monza e i ko in Champions con Psg e soprattutto Benfica allo Stadium. Serve quindi una svolta: l’ha invocata anche Pjanic nell’intervista a Tuttosport, dicendo che basta una scintilla per riaccendere la squadra. Allegri d’altronde non è nuovo alle allegrate che caratterizzarono la sua prima Juve: pensiamo al Vidal trequartista, il 4-2-31 all’attacco con Dybala, Higuain, Mandzukic e via discorrendo (si scaldino per bene Vlahovic, Milik, Kostic, Cuadrado, Di Maria…). Deve ritrovare la vittoria, il piacere di giocare e il pubblico: lo stadio può aiutare, o affossare».