Higuain ritrova Dybala: sui social scatta la nostalgia dei tifosi della Juve VIDEO

È bastato un video di quindici secondi per far venire ai tifosi bianconeri un po' di nostalgia . A regalare questa piccola emozione ai supporter della Juve ci ha pensato la nazionale argentina che sul profilo Instagram ha postato il video della visita di Gonzalo Higuain . Il Pipita ha fatto una sorpresa ai suoi ex compagni di nazionale, impegnati in alcune amichevoli prima del Mondiale.

Higuain e Dybala insieme e i tifosi della Juve ricordano i bei tempi

Sorrisi e abbracci con tutti, ma in particolare ciò che ha fatto venire un po' di malinconia ai tifosi della Juve è stato l'incontro con Dybala. La reunion della coppia in "HD" ha riportato alla mente degli juventini una serie di bellissimi ricordi che vengono custoditi gelosamente. La Joya e il Pipita sono stati tra i giocatori più amati dal popolo bianconero e rivederli insieme, felici e sorridenti, mentre la Juve sta attraversando uno dei momenti più negativi degli ultimi anni, ha aumentato la nostalgia dei bei tempi. Il video dell'incontro è diventato virale sul web e la reazione non si è fatta attendere: tanti tifosi bianconeri lo hanno ricondiviso e commentato. "Sto soffrendo dentro", "Cosa erano quesi due", "La mia coppia d'attacco preferita" - queste solo alcuni dei messaggi. Il Pipita ha incontrato e salutato anche i due novelli bianconeri, Paredes e Di Maria, e chissà magari avrà avuto del tempo per dare loro qualche consiglio in più sul mondo Juve.