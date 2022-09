Pandev si ritira e Perin gli scrive: "Grazie per gli insegnamenti"

TORINO - "Finisce un capitolo bellissimo… Porto con me un incredibile bagaglio di emozioni… Sono felice di averle condivise insieme… Con il tutto il mio cuore Goran". Con queste parole, conclusive di un lungo post pubblicato su Instagram, Pandev a 39 anni ha detto addio al calcio e si è ritirato ufficialmente. In carriera, aperta al Belascica e chiusa al Parma, passando tra le altre per Lazio, Inter, Napoli e Galatasaray, Goran ha collezionato diverse esperienze. Per la sua nazionale, quella macedone, ha rappresentato un simbolo, ora però dice basta e saluta tutti.

Il saluto di Perin

Uno dei messaggi più belli e affettuosi pubblicati sui social è arrivato dal portiere della Juventus Perin, ex compagno di Pandev al Genoa, che su Instagram ha scritto così: "La tua più grande vittoria Goki sta nell’essere riuscito a strappare applausi da tutti i tifosi d’Italia, delle squadre in cui hai giocato e di quelli avversari, indistintamente. Per questo tuo modo silenzioso ma professionale ed umile di approcciarsi al calcio. Essere leader, alla tua maniera, è un dono, toccato a pochi. Così come sono pochi quelli che conoscono la tua ironia tagliente, che non traspare dal Goran che si vede in campo, dalla tv. Io sì, questa tua angolazione me la sono goduta e nel rapporto tra noi ha fatto la differenza. Buona nuova vita Goran e grazie per avermi insegnato più di quanto immagini".