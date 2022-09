Grimaldo, la Juventus sterza a sinistra: a febbraio può firmare

TORINO - (e.e.) Una delle missioni della Juventus, una volta uscita dalla crisi, sarà riassestare la rosa. In particolare, sugli esterni bassi, terzini o come li si voglia chiamare, c'è da effettuare un ricambio generazionale. Cuadrado a destra finirà la stagione e concluderà così il suo contratto. Alex Sandro a sinistra sembra aver finito l'energia. Lì, il nome più caldo al momento è quello di Alejandro Grimaldo , spagnolo, 27 anni, cardine di quel Benfica che a Torino si è imposto annichilendo la Juventus di Champions.

Il giocatore va in scadenza nel 2023 e ha come obiettivo un grande club. Record, dal Portogallo, ne parla in prima pagina. La sintesi: "La Juve insiste per Grimaldo"; il mancino del Benfica piace al club bianconero; tra 100 giorni sarà libero di firmare con un altra società. Quindi, la trattativa è lanciata.