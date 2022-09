I grandi big senza mondiale: da Haaland a... Chiesa

TORINO - (e.e.) La lista è lunga e ben fornita. Ecco i giocatori più costosi, secondo Transfermarkt, che guarderanno le partite mondiali nel salotto di casa, rigorosamente in televisione. Si va da Erling Haaland, fenomeno che vanta più gol che presenze, stella del Manchester City di Pep Guardiola e della Norvegia, a Federico Chiesa, campione d’Europa con l’Italia e poi sfortunatissimo, costretto al box dal crac al ginocchio che ancora lo tiene lontano dalla Juventus. Big senza Qatar come Momo Salah del Liverpool e Victor Osimhen del Napoli. Con altri due azzurri in tabella: gli interisti Nicolò Barella e Alessandro Bastoni.