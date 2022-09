Paredes mago, Bonucci a forza 3, Bremer muro: Allegri prende appunti per la Juventus

TORINO - La pausa per le Nazionali ha regalato un po’ di tregua alla Juventus e a Massimiliano Allegri, salito sul banco degli imputati dopo le ultime sconfitte. E proprio le partite internazionali ridanno morale ai giocatori, che sembrano rinascere cambiando maglia. Ne parliamo con Fabio Riva dalla redazione. Intanto, Matthejis De Ligt, per citare un ex, siede in panchina, prima nel Bayern poi nell’Olanda: «Già. Va detto che l’orange non ha rimpianti per aver lasciato i bianconeri, ma non è che lontano da Torino stia brillando. Restando alla difesa, non si può non parlare di Leo Bonucci che con l’Italia ha ritrovato se stesso, insomma si è rigenerato, come promesso. Entusiasta e leader assoluto nella difesa a tre: Allegri prenda appunti. Con a lato Toloi e Acerbi, il capitano ha tenuto su il reparto e sfornato il passaggio perfetto per mandare a rete Jack Raspadori. Un gioiello. Bremer ha debuttato nel Brasile giocando la ripresa contro il Ghana (successo per 3-0): così, tanti saluti all’Italia e a Mancini che l’avrebbe arruolato volentieri. Una sicurezza, Gleison, vicino a Militao e Marquinhos. Nella Juventus, e non sarebbe una novità, si potrebbe insistere quindi con la retroguardia a tre: Bonucci in mezzo, Danilo e Bremer di fianco».