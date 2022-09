Juve, il messaggio social: “Non smettere mai di crederci come Fabio Quagliarella”

TORINO - Fino alla fine. Non è soltanto un motto, o una scritta all’interno dello spogliatoio. Per la Juventus è un vero e proprio comandamento. Il club bianconero pubblica sui propri social ufficiali un gol di Fabio Quagliarella al Bentegodi contro il Chievo Verona, realizzato esattamente nove anni fa: era il 25 settembre 2013, si giocava di mercoledì, nel turno infrasettimanale.

Fino alla fine

La rete risale alla stagione 2013\14, ed è realizzata in una situazione rocambolesca, con molti rimpalli all’interno dell’area di rigore avversaria, e il tocco dell’attaccante juventino che non smette mai di credere nella possibilità di fare gol. “Non smettere mai di crederci come Fabio Quagliarella” è il messaggio che accompagna le immagini del gol del momentaneo pareggio contro il Chievo. Per la cronaca, i bianconeri poi vinsero la partita nella ripresa grazie a un’autorete.