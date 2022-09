Tortu: "Sono contentissimo di avere Allegri alla Juve"

TORINO - "Sono sicuro che la stagione, per quanto iniziata male, possa andare molto bene e possa cambiare rotta e diventare una gran bella stagione". Filippo Tortu, tifoso della Juve, è ottimista e crede che i bianconeri si riprenderanno presto, magari già dalla prossima partita di campionato contro il Bologna. Come confessato ai microfoni di Sky, l'atleta azzurro crede fortemente nelle capacità della squadra e di Allegri, per il quale spende parole al miele: "Io sono contentissimo di avere Allegri sulla panchina della mia squadra e spero possa regalarci tutte le gioie che ci ha già regalato", ha concluso.