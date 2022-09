Juve, Bremer è "in love" con il Brasile e la famiglia

TORINO - Come si sa, l’appetito vien mangiando e così dopo lo tsunami di emozioni per il battesimo avvenuto con la maglia del Brasile nell’amichevole contro il Ghana vinta 3-0 e che lo ha visto entrare dal primo minuto del secondo tempo al posto di Thiago Silva, ecco che ora Bremer, difensore della Juventus, pensa e sogna il bis, magari da titolare, per permettere al ct Tite di vederlo all’opera quando il match è ancora in una fase di equilibrio. Lui ci conta e ci spera di uscire dal tunnel del Parco dei Principi a Parigi quando domani sera, calcio d’inizio alle 20.30, la Seleçao verdeoro sfiderà la Tunisia per la seconda delle amichevoli calendarizzate in questa sosta dei campionati.