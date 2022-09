Salmo super ospite allo Stadium: dj set prima di Juve-Bologna

TORINO - Non solo calcio allo Juventus Stadium , dove i bianconeri di Massimiliano Allegri ospiteranno il Bologna di Thiago Motta (domenica 2 ottobre, ore 20.45) dopo la sosta per le nazionali. Una gara da vincere per Bonucci e compagni (reduci dalla sconfitta di Monza) e "sin dall’apertura dei cancelli - spiega il club - ci saranno tante attività ludiche ad attendere i nostri tifosi, dai più grandi ai più piccoli".

Super ospite allo Stadium

Oltre ai consueti giochi di luce e al laser show powered by EA Sports prima del match contro gli emiliani è previsto anche un dj set, con Salmo come super ospite. "Pseudonimo di Maurizio Pisciottu - spiega la Juve in una nota -, classe 1984, Salmo è un noto rapper e produttore discografico italiano. KUMITE, Il cielo in una stanza, e 90min sono solo alcuni brani che gli hanno permesso di scalare le classifiche e aggiudicarsi diversi dischi d'oro e di platino. Innumerevoli le collaborazioni con altri artisti italiani e non dalla cui unione sono nate celebri hit".