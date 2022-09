Perin, la scelta dei tifosi: è l'Mvp di settembre della Juve

TORINO - I tifosi della Juve hanno scelto: Mattia Perin vince il premio del mese di settembre come MVP of the Month powered by FIFA23. L'estremo difensore bianconero, chiamato a sostituire Szczesny per infortunio, ha difeso alla grande la propria porta in un mese dove non sono certo mancate difficoltà per lui e compagni. Come successo a Vlahovic nel mese di agosto, è stato eletto vincitore dai supporters che l'hanno votato su juventus.com dopo ogni gara disputata. Tante belle parate che gli hanno permesso di ottenere questo riconoscimento, la premiazione ci sarà allo Stadium prima del fischio d'inizio della sfida contro il Bologna di Thiago Motta.