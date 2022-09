TORINO - (e.e.) Bremer (ri)solleva la Juventus. Pesi e allenamento supplementare per rimettersi in carreggiata anche in campionato, dopo l'esordio nel Brasile. Il centrale ha un motto: il lavoro fa superare tutto. E con il lavoro cerca la via per ridare gioia alla Juve, da subito, contro il Bologna. Max Allegri, anche per sfruttare al meglio i suoi dovrebbe puntare sulla difesa a tre con l'ex granata, Danilo e Bonucci. Gatti prima alternativa.