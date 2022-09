Primavera Juve, Montero presenta il derby: "Torino squadra completa"

TORINO - Sabato (ore 13) allo Stadio Silvio Piola di Vercelli la Juventus ospiterà il Torino per l'anticipo della 6ª giornata del campionato Primavera. L'allenatore dei bianconeri Paolo Montero ha presentato a Jtv la sfida contro la capolista (13 punti, +2 sulla Juve seconda) elogiando il livello dei granata: "Sarà una gara intensa, non sarà come il Mamma Cairo. Il Torino ha cambiato tanti giocatori, è una squadra fisica che si difende bene, ti aspettano, sono cinici, sanno giocare. Sono completi e per questo hanno quella classifica. Hanno vinto partite importanti, noi li abbiamo studiati anche se abbiamo avuto poco tempo per lavorare".