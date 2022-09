Chiellini e Gama nel Consiglio Mondiale FifPro: "Faremo sentire la nostra voce"

C'è anche Vidal

Il gruppo di giocatori, che ieri ha tenuto la prima riunione in videochiamata, ha accettato di continuare i lavori del consiglio inaugurale lanciato nel 2019. Si incontreranno regolarmente, in videochiamata o di persona. I partecipanti al Global Player Council continueranno ad evolversi nel tempo. L'ex juventino Giorgio Chiellini, la juventina Sara Gama, Lucy Bronze, l'interista Andre Onana e Arturo Vidal (ex di Juve e Inter) sono tra i giocatori che faranno parte del consiglio. Sono tutti giocatori della nazionale e sono stati selezionati dal rispettivo sindacato nazionale dei giocatori e dalla FifPro per le qualità di leadership e un forte interesse per le questioni dei giocatori.