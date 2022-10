Juve, panchine dimostrative? No, Bonucci deve giocare!

In questa stagione così anomala, che a metà novembre si fermerà fino ai primi di gennaio disegnando di fatto due tornei in uno, il primo stop dovuto alla Nations League potrebbe aver permesso alle squadre in maggior difficoltà di rimettersi in carreggiata nel tentativo di rimontare posizioni in classifica. Non sta bene l’Inter, ma non ci piace guardare in casa d’altri, e non sta per niente bene la Juve, la cui sconfitta a Monza ha avuto un epilogo dantesco - “il modo ancor m’offende” - dopo l’altrettanto sconcertante prestazione di Champions. Non è bastato andare sotto la curva a prendersi i fischi, anche perché non siamo a teatro, e non convincono i proclami di chi si dice pronto a voltare pagina. Ci vuole un altro tipo di reazione, veemente, tangibile, a cominciare dal gioco perché quello fin qui espresso ha assunto tratti tragicomici. La Juventus delle prime giornate non è la Juventus, Allegri lo sa bene e soprattutto a lui si chiede un pronto intervento, nel morale, nella tecnica e nell’efficacia. D’altra parte l’allenatore è lui, l’immediato, non più differibile, cambio di passo, è cosa sua. Bologna e Maccabi Haifa, le due prossime partite, non sembrano proibitive ma ormai non c’è da fidarsi perché questa Juve può soffrire contro chiunque.