Juve, il Flamengo vuole Kaio Jorge in prestito

TORINO - (e.e.) Kaio Jorge, attaccante di 20 anni che la Juventus ha prelevato dal Santos nel 2021, sta lavorando duro per recuperare dopo l’operazione al ginocchio operato a febbraio. Assistito da Giuliano Bertolucci, il ragazzo sta cercando di capire con il club quale sia la soluzione migliore per riprendere forma e morale. Il Flamengo lo vuole in prestito a gennaio, la Juve valuta anche altre squadre di Serie A. Di sicuro in Brasile avrebbe meno pressione e un clima migliore per riprendere confidenza con il campo e con il gol. Fin qui è stato tanto sfortunato, ma da ragazzino nel Santos ha mostrato numeri in stile Neymar. Adesso, però, deve ricominciare da capo. In rubronegro?