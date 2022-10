Juve, Chiesa e Pogba: profumo di campo e segnali incoraggianti

TORINO - Sì, è vero. L’infermeria si sta svuotando. Ormai gli indisponibili per Allegri sono rimasti tre: Pogba, Chiesa e Kaio Jorge, oltre a Di Maria, ma l’argentino è ai box per questa e la prossima gara di campionato di sabato al Meazza col Milan per via dei due turni di squalifica rimediati con la gomitata al costato di Izzo nella sfida di Monza. Per oggi, dunque, come ha ribadito con comprensibile soddisfazione Allegri, sono attesi i rientri di Alex Sandro, di Rabiot e di Locatelli. Mentre Cuadrado ritorna dopo la squalifica come lo stesso Milik, beffati col rosso nel parapiglia del finale con la Salernitana. Sui tre recuperati fisicamente il tecnico livornese ha detto che «stanno bene. In questi 15 giorni di sosta li abbiamo recuperati mentalmente e fisicamente. Sono tutti e tre pronti per giocare, poi dovrò valutare alcune situazioni. Hanno lavorato bene, sono molto contento». Ma sotto il profilo dei recuperi dei due boss, ovvero Pogba e Chiesa, ecco la novità saliente che ha regalato squarci di ottimismo sul futuro: «Momentaneamente non so dare aggiornamenti sul rientro di Pogba e Chiesa. L’unica cosa che posso dire è che Chiesa la settimana prossima comincerà a toccare di più la palla e si avvicinerà di più alla squadra. Da questo a giocare bisogna valutare. Pogba al momento non ha ancora corso. Bisogna vedere l’evoluzione. Magari appena inizia a correre Paul, le cose vanno bene e nel giro di due/tre settimane può essere a disposizione, lo stesso Federico. L’importante è che proceda bene, li stanno seguendo nel migliore dei modi. Da lì a giocare ci passa tanta acqua sotto i ponti».