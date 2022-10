Juve, i convocati di Allegri per il Bologna: rientrano Cuadrado e Milik

TORINO - La Juventus chiuderà il programma dell'ottava giornata di campionato ospitando il Bologna (ore 20:45). L'allenatore dei bianconeri Massimiliano Allegri ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida ai rossoblù dove tornano a disposizione Cuadrado, Milik, Locatelli, Alex Sandro e Rabiot. Out Angel Di Maria per squalifica.