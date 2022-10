Juve, per Di Maria festa in famiglia

TORINO - Compleanno in famiglia per Di Maria senior, papà dell’Angel juventino. Miguel Di Maria, insieme con la moglie Diana Hernandez, è stato festeggiato dal figlio, dalla nuora e dalle nipoti Mia e Pia. «Buon compleanno caro vecchietto. Spero che tu trascorra una bella giornata. Goditela molto. Ti voglio bene papà» il messaggio via social di Angel, che stasera non sarà in campo perché sconta la prima delle due giornate di squalifica dopo il rosso contro il Monza.