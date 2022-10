Juve-Bologna, la Moviola: incubo Var e fiato sospeso per i gol

Situazione analoga quattro minuti dopo, con tanto di fiato sospeso in attesa della convalida del gol dopo la beffa subita contro la Salernitana prima della pausa. Arkadiusz Milik porta la Juventus sul 3-0 con un tiro al volo che non lascia scampo al portiere del Bologna, Lucasz Skorupski . Il via libera del direttore di gara arriva dopo l’ok ricevuto dal Var. Gol buono e partita di fatto chiusa con grande anticipo. Regolare, al 22’ st, la posizione di Vlahovic, che scatta verso la porta rossoblù, ma poi spreca da buona posizione la rete del possibile 4-0.