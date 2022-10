Juve-Maccabi Haifa: le possibili scelte di Allegri

TORINO - C’è grande attesa per capire le scelte di Massimiliano Allegri sulla formazione che scenderà in campo domani sera all’Allianz Stadium contro il Maccabi Haifa per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Oggi, alle 15, il tecnico toscano in conferenza stampa potrebbe anticipare qualche tassello dell’undici bianconero. In ogni caso si tratterà di una formazione a trazione integrale, quindi sbilanciata in attacco, poichè le due sconfitte per 2-1 contro Paris Saint Germain e Benfica impongono un solo risultato, la vittoria, per sperare di piazzarsi tra le prime due e quindi approdare agli ottavi di finale.