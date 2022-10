Chiesa al centro della Juve: ecco quando può tornare a giocare

TORINO - Rieccolo. Sorridente mentre corre a fianco dei compagni e agli ordini del preparatore atletico Simone Folletti, sudato perché impegnato negli esercizi con la palla, concentrato negli stop, nei dribbling, nei cambi di direzione e nei tiri, felice mentre viene abbracciato da Cuadrado. Riecco Federico Chiesa, tornato da ieri ad allenarsi parzialmente con la Juventus a nove mesi dal grave infortunio che lo ha costretto a questo stop infinito. Finalmente Pepo, diminutivo di peperino, così come lo chiamavano ai tempi della Fiorentina perché in partita faceva sempre impazzire gli avversari. Il neo numero 7 smaniava dalla voglia di tornare con la squadra e dopo una lunga riabilitazione, costellata anche da ricadute, l’attaccante rivede la luce al fondo del tunnel. Se, in estate, Massimiliano Allegri aveva indicato gennaio come data per averlo in campo con continuità, è probabile che si riesca a vederlo ben prima per qualche spezzone di partita, sempre che il recupero proceda in maniera positiva. Con il campionato che si ferma a metà novembre e riprende soltanto ai primi di gennaio, non è un azzardo ipotizzare il rientro di Chiesa per fine mese. A Lisbona contro il Benfica il 25 ottobre potrebbe essere un’ipotesi (anche perché l’azzurro è più avanti nel recupero rispetto a Pogba), altrimenti mette nel mirino il Psg o l’Inter (il 2 e il 6 novembre allo Stadium). E non sarebbe male poter contare pure per le sfide contro Verona e Lazio (10 e 13 novembre), anche soltanto per una mezz’ora, su un giocatore capace di segnare, servire assist e dribblare gli avversari: l’assenza di Chiesa, unita a quella di altri big, ha pesato tantissimo sia nella passata stagione sia in questa, iniziata in salita.