Juve, gli auguri a Cuccureddu: "Sei volte Campione d'Italia in bianconero"

TORINO - 12 stagioni in bianconero con la conquista di 6 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Coppa Uefa: questo il palmares con la maglia della Juve di Antonello Cuccureddu. L'ex difensore e centrocampista compie 73 anni e arriva l'augurio da parte del club sui propri canali social: "6 volte campione d'Italia in bianconero. Tanti auguri Antonello". Un passato glorioso da calciatore con quasi 300 presenza sotto la Mole, ma anche da allenatore della Primavera della Juve (con la vittoria del Torneo di Viareggio e la possibilità di crescere un giovanissimo Alessandro Del Piero) e da vice-allenatore di Maifredi in prima squadra. Un vero e proprio simbolo della Juve Cuccureddu nato ad Alghero il 4 ottobre 1949.