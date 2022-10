Diretta Juve-Maccabi Haifa ore 21: come vederla in streaming e in tv e probabili formazioni

TORINO - E' una serata decisiva per le sorti della Juve in Champions League: ancora a zero punti nel girone dopo due giornate, la squadra di Allegri si gioca il tutto per tutto stasera all'Allianz contro gli isrealiani del Maccabi Haifa, anch'essi ancora alla ricerca del primo risultato utile nel gruppo H. "Il Maccabi ha a disposizone una grande rosa, e ha fatto molto bene a Lisbona contro il Benfica e ha messo in difficoltà il Psg. Bisogna avere molto rispetto dei nostri avversari e non avere nè fretta nè ansia perchè sono due elementi che possono portarti a sbagliare", ha dichiarato l'allenatore bianconero nella conferenza stampa della vigilia. Dopo le due sconfitte nelle prime giornate contro Paris Saint-Germain e Benfica, ai bianconeri serviranno necessariamente due vittorie in altrettanti incontri contro la squadra isreaeliana. I precedenti fanno però ben sperare: nell'edizione 2009-2010 di Champions infatti la Juve, all'epoca allenata da Ciro Ferrara, si impose 1-0 sia all'andata in Piemonte con gol di Chiellini, sia al ritorno in Israele con rete Camoranesi.