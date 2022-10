Asamoah si ritira: già pronto per un'altra carriera

Asamoah diventa procuratore

Ora per lui - che conta anche 74 presenze e 4 gol con la nazionale del Ghana - è arrivato il momento di fermarsi, ma contestualmente è già pronta una nuova avventura da cavalcare, seppur in un altro ambito, quello dei procuratori. Come certificato da una foto postata sul proprio profilo Instagram, infatti, Asamoah entra a far parte della scuderia di agenti di Federico Pastorello. Sempre nel calcio, insomma, ma da un'altra prospettiva.