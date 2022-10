Juve-Maccabi Haifa, Milik c’è: i convocati di Allegri

Milik c’è, ma andrà in panchina come svelato da Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juve-Maccabi, gara già decisiva per il prosieguo dell’avventura in Champions dei bianconeri. La squadra si è rinvigorita con il successo ottenuto domenica contro il Bologna, ma soprattutto sta recuperando i pezzi: "Di Maria sta molto meglio, si è allenato di più e penso che farà un'ottima partita" il pensiero del tecnico sul Fideo, candidato ad una maglia da titolare anche perché in campionato dovrà scontare la seconda giornata di squalifica contro il Milan.