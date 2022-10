Juve, Vlahovic ritrova Chiesa in campo: i sorrisi e gli abbracci

Il rientro di Federico Chiesa dopo l’infortunio al ginocchio rimediato contro la Roma a gennaio è la miglior notizia che i tifosi della Juve potessero ricevere. L’esterno classe 1997 è tornato ad allenarsi in gruppo lunedì 3 ottobre, mettendo nel mirino il match di ritorno del girone di Champions League contro il Benfica , in Portogallo . Chiesa si è mostrato subito sorridente in allenamento dove tra gli altri ha ritrovato il suo amico Dusan Vlahovic , arrivato alla Juventus nell’ultima sessione invernale di mercato, proprio poco dopo l’infortunio dell’azzurro.

Juve, da gennaio stop a passi falsi con Chiesa al top

Legati dal passato alla Fiorentina, dove insieme hanno giocato due stagioni e poco più (2018-2019, 2019-2020 e le primissime gare della Serie A 2020-2021) mettendo a segno complessivamente 32 gol, l’attaccante e l’esterno si sono scambiati abbracci e sorrisi nell’ultima sessione di allenamento prima della sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa. Proprio Chiesa era stato uno dei primi ad incontrare il serbo nei suoi primi giorni da bianconero. Buone notizie dunque per Max Allegri, che conta di poter puntare sulla qualità del duo d’attacco al top della forma per la seconda metà di stagione. A partire da gennaio, dopo il Mondiale in Qatar, la Juve non potrà più commettere passi falsi per cercare di risalire la classifica in Serie A, e l’apporto di Chiesa a completare il tridente con Vlahovic e Di Maria sarà di vitale importanza.