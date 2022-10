Juve-Maccabi, De Sciglio ko: Allegri e il Milan all’orizzonte

TORINO - La Juventus esulta per il trionfo sul Maccabi Haifa per 3-1 allo Stadium. Insieme alla gioia per i primi tre punti conquistati nel girone di Champions League, c'è anche la preoccupazione per le condizioni di Mattia De Sciglio. Il terzino è rimasto negli spogliatoi all'intervallo ed è stato sostituito da Alex Sandro.