Juve, Di Maria: "Gli assist mi fanno felice. Squalifica? Ancora dispiaciuto"

TORINO - "A livello personale non noto differenze, l’importante è il gruppo. Ho aiutato la squadra a vincere, abbiamo fatto 3 gol per due gare consecutive. Abbiamo lottato per cambiare risultato". Così, ai microfoni di Sky Sport, Angel Di Maria ha commentato la sua prestazione, caratterizzata da tre assist, e la vittoria della Juve contro il Maccabi Haifa. L'argentino ha poi aggiunto: "Cerco di fare il mio lavoro, di fare quello che mi rende felice ovvero fare assist come ho sempre detto. Mi piace rendere felici i miei compagni. Volevo giocare così, ora lavoriamo per segnare ancora più gol e creare più opportunità".