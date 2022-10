Juve, il protagonista Rabiot: cavallo pazzo, ora anche goleador e idolo

Dalle valigie in mano alla doppietta in Champions contro il Maccabi : questa la parabola ascendente di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese, che nel mercato estivo è stato a un passo dal vestire la maglia del Manchester United , ora è una colonna portante del centrocampo Juve e all'occorrenza anche goleador . Dopo aver saltato alcune partite a causa di un infortunio al polpaccio, Rabiot è tornato titolare e i bianconeri sono tornati alla vittoria. Contro il Bologna in campionato, Adrien è stato autore di un'ottima prestazione e ha avuto diverse occasioni da gol. Occasioni , che si sono ripresentate contro il Maccabi , e questa volta il francese le ha finalizzate alla perfezione. Ha aperto le marcature con un potente sinistro e ha chiuso la partita siglando il 3-1 bianconero con un grandissimo colpo di testa . "Abbiamo giocato bene. Sono contento soprattutto per l'atteggiamento della squadra" - ha dichiarato nel post partita. La prestazione di Rabiot fa sorridere anche Max Allegri , da sempre grande estimatore del francese: "Adrien è cresciuto. Ha dimostrato di essere un ottimo giocatore e può ancora migliorare. Credo che sia negli anni più importanti della sua carriera" - le parole del tecnico in conferenza.

Rabiot, il "cavallo pazzo" che esalta i tifosi Juve

E se per Max Allegri Rabiot è intoccabile, la stessa cosa non si può dire per i tifosi Juve. In più occasioni infatti i sostenitori bianconeri hanno mostrato scetticismo nei confronti del centrocampista, pur riconoscendone il potenziale fisico. Ma Rabiot ha lavorato duro, messo da parte le tensioni estive, e nel giro di pochi mesi è riuscito finalmente a conquistare il popolo bianconero, tanto da guadagnarsi anche un simpatico soprannome: "Cavallo pazzo". La doppietta in Champions ha fatto scatenare ancora di più i tifosi che sui social si sono sbizzarriti a suon di meme. Ora Adrien deve continuare a fare bene per mantenere la fiducia dei tifosi, ma anche della società soprattutto in vista della situazione contrattuale.