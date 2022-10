Milan-Juve, De Sciglio ko: Allegri lo perde a lungo, il bollettino

TORINO - Riprende il lavoro in casa Juve dopo la vittoria in Champions contro il Maccabi Haifa, prossimo avversario sarà il Milan in un big match importante per il cammino in campionato dei bianconeri. Allegri ha deciso per una sessione di scarico per chi è sceso in campo all’Allianz Stadium contro gli israeliani ed esercitazioni per la fase offensiva con combinazioni d'attacco con partita per il resto del gruppo. Cattive notizie arrivano però dall'infermeria con De Sciglio, uscito all'intervallo del match di Champions, che ha riportato una lesione al retto femorale della coscia destra. Per il difensore si teme un lungo stop, verrà sottoposto ad ulteriori esami nelle prossime ore.