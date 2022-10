House of the Dragon, Aemond Targaryen tifa Juve!

TORINO - Un tifoso speciale per la Juve: è Aemond Targaryen! È bastata una foto per scatenare i tifosi bianconeri appassionati di House of the Dragon, prequel di Game of Thrones. L'attore protagonista della serie di HBO, Leo Ashton ha pubblicato sul proprio profilo Instagram alcuni scatti della seduta di make up che lo porta ad indossare i panni del giovane Aemond nell'avvincente trama della serie Tv. Sotto quei panni, sorpresa, batte un cuore della Juve con il selfie che lo immortala in maglia bianconera. Ma di quale anno è la divisa che indossa Ashton? E' quella del 2018/2019, del primo anno di Cristiano Ronaldo a Torino che portò alla conquista di Scudetto e Supercoppa Italiana. Chissà se alle spalle c'è proprio il nome e il numero di CR7.