Milan-Juve, no Di Maria? Ci sono Milik-Vlahovic, gli insaziabili!

TORINO - C’è un altro Angel custode per Dusan Vlahovic. Non vola sulle ali di Di Maria, che a colpi di assist ha piegato la resistenza del Maccabi Haifa mercoledì sera. Ma con il Bologna si è visto quanto possa essere impattante la coppia composta dal centravanti serbo e dall’altro attaccante di peso, Arek Milik: a segno tutti e due, nell’ultima di campionato, con Kostic a completare il 3-0. Max Allegri sta seriamente pensando di riprovarci: non potendo schierare El Fideo per squalifica (in campionato rientrerà nel derby di Torino), il tecnico livornese è tentato dal rilanciare il tandem offensivo, supportandolo con un centrocampo muscolare e due esterni di spinta. Allegri scioglierà le riserve solo oggi, a poche ore dalla super sfida di San Siro contro il Milan: Milik è reduce da una settimana di gestione, dato che un affaticamento aveva spinto lo staff tecnico a evitare di dargli minuti in Champions per, appunto, risparmiarlo in chiave campionato. La Juve con Di Maria, si è visto, può cambiare marcia, però la stessa Juve non può rinunciare a cuor leggero a questo Milik, in avvio di stagione l’attaccante parso più in forma. In più il polacco e Vlahovic avranno una motivazione extra in più, in comune: entrambi non hanno mai segnato a San Siro, la Scala del calcio, per cui l’occasione sarà da non perdere. L’attenzione alla vigilia del big match alla Continassa si è concentrata in particolar modo sulle condizioni dell’ex Olympique Marsiglia, ovviamente: averlo a disposizione dall’inizio diventa fondamentale soprattutto considerando l’assenza per squalifica dell’argentino. La Juventus a caccia della terza vittoria consecutiva, la seconda di fila in Serie A, salvo sorprese dell’ultima ora ricalcherà quella che ha travolto il Bologna anche nella struttura tattica: per sfruttare le caratteristiche tecniche e fisiche del dinamico duo Milik-Vlahovic, specialmente in assenza dell’Angel custode Di Maria, il 4-4-2 è il miglior vestito possibile per lo stilista Allegri da cucire su misura alla Juventus. Le risposte che sono arrivate ieri pomeriggio dalla rifinitura sono state positive per quanto concerne la condizione di Milik: la prudenza però non è mai troppa, ecco perché Allegri vuole aspettare fino all’ultimo per decidere il da farsi, dato che l’apporto del centravanti polacco è fondamentale, però lo è ancora di più evitare altri infortuni.