Fuori dalla Milan-Juve di Dazn, Ferrara reclama un posto!

MILANO - Una formazione da urlo, con tutti i più forti giocatori della storia di Milan e Juve scelti dai propri utenti. Così Dazn ha acceso la sfida di questa sera (ore 18) a San Siro tra i rossoneri e i bianconeri: "Ecco la top 11 di Milan-Juventus scelta da voi. Cosa potrebbe vincere una squadra del genere?", la didascalia a corredo della foto. Un'iniziativa che ha permesso ai tifosi di sbizzarrirsi, creando un undici titolare romantico e qualitativamente impressionante. Una selezione in cui però non ha trovato posto Ciro Ferrara, opinionista di Dazn, che non ha mancato di sottolineare con ironia la sua assenza, commentando il tweet della piattaforma: "Da voi chi? Ma almeno in panchina...".