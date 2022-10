Milan-Juve, Vlahovic e il braccio: la decisione Var FOTO

Al minuto 29 di Milan-Juventus un tiro di Leao è stato respinto da Vlahovic in angolo. Lo stesso Leao assieme al compagno di squadra Giroud hanno protestato con l'arbitro Orsato , chiedendo l'assegnazione del rigore per un tocco di braccio. Il pallone ha effettivamente sbattuto sul braccio destro dell'attaccante juventino che, tuttavia, aveva le braccia dietro la schiena.

La decisione del Var Chiffi

Dopo un check del Var Chiffi, Orsato ha fatto riprendere il gioco: il movimento del braccio di Vlahovic è stato ritenuto congruo, poiché attaccato al corpo, e non tale da giustificare una on field review che avrebbe potuto portare alla concessione del rigore per il Milan.