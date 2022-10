Per Tobias Del Piero si fa avanti il Real Madrid

TORINO - C’è poco da fare, quando si muove Alessandro Del Piero bisogna sempre drizzare le antenne. E così, quando ieri sera il campione era in tribuna a Getafe, per la partita dei padroni di casa contro il Real Madrid che ha espugnato il campo dei cuginastri per 1-0, è scattata una indiscrezione destinata a fare un roboante rumore. Alex, non era a caso a Getafe visto che il figlio quindicenne Tobias è in prova nelle giovanili della squadra spagnola dalla maglia blu dopo essersi fatto le ossa nella Academy Juventus di Los Angeles. Bene, durante la telecronaca della partita valida per la Liga, il telecronista di Cadena Ser, una delle radio più importanti spagnole, ha detto che il ragazzino sarebbe in procinto di firmare per il Real Madrid. Se così fosse, inizierebbe per Tobias un percorso di primissima fascia.