Maccabi-Juve, conferenza Allegri e allenamento Champions: data e ora

TORINO - "Rientrata in serata dalla trasferta di Milano, la Juventus si è immediatamente messa al lavoro questa mattina. All'orizzonte, infatti, c'è un altro appuntamento importante, questa volta in Champions League". Nel day after del doloroso ko subito al Giuseppe Meazza contro il Milan di Pioli, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa: "Martedì 11 ottobre alle ore 18:45 i bianconeri affronteranno in Israele il Maccabi Haifa nel match valevole per la quarta giornata della fase a gironi di UCL", si legge sul sito ufficiale del club torinese.