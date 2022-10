Juve, Capello su Allegri: "Vive i problemi che ho avuto io al ritorno al Milan"

TORINO - "Allegri sta vivendo una situazione che ho vissuto anche io alla mia seconda esperienza al Milan. Vedi che le cose non vanno, cerchi di risolvere, ma non riesci a far migliorare la squadra. Ci provi in tutti i modi, ma non ci riesci. E ci sono alcuni che si nascondono dietro a chi si prende le critiche facendo da parafulmine". Fabio Capello analizza il lavoro di Massimiliano Allegri, paragonando i problemi evidenziati in questa stagione, con quelli che ha vissuto da tecnico. "So quello che sta passando - ha detto Capello a Sky Sport - a me la cosa che rattristava maggiormente era capire che i calciatori che due anni prima davano tutto, non riuscivano più a darmi quello che potevano. Quella stagione ho visto delle cose che sto riscontrando anche nella Juve di quest'anno".