Allegri ha scelto la Juve anti Maccabi. E Milik...

TORINO - Massimiliano Allegri non svela la formazione anti Maccabi Haifa e questo ce lo immaginavamo. Quello che non si immaginava era che Milik non fosse della partita, almeno dall’inizio. Questo si è evinto dalle risposte del tecnico livornese, quindi è da escludere il tridente Di Maria , Vlahovic , Milik .

Milik part time

Il bomber polacco, ha spiegato l’allenatore, va gestito per cui dopo i 90 minuti del Mezza in cui non era al top, sarebbe rischioso fargli fare il bis a stretto giro di posta. Dunque se tridente sarà vedrà in campo Di Maria a destra, Vlahovic in mezzo e Kostic a sinistra. Per quanto riguarda il centrocampo scontata la presenza di Paredes e Rabiot, ieri in conferenza insieme ad Allegri, mentre per la terza mezzala se la giocano Locatelli, McKennie e Miretti

Chiesa quasi pronto

Capitolo a parte merita Chiesa che si è allenato col gruppo. Allegri ha spiegato che sta molto bene, domani si allenerà a Vinovo con la Juve Next Gen di Brambilla per acquisire ulteriore confidenza ma si deve escludere un suo rientro con il Torino nel debry di sabato. La sensazione è che dalla partita seguente di venerdì 21 con l’Empoli potrebbe essere preso in considerazione per la prima convocazione.