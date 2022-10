Maccabi-Juve, bianconeri atterrati a Tel Aviv

TEL AVIV (Israele) - La Juve, dopo esseresi imbarcata a Caselle nel pomeriggio, è atterrata a Tel Aviv, dove martedì pomeriggio alle 18.45 affronterà il Maccabi Haifa nel match valevole per la quarta giornata del gruppo H di Champions League: una gara da dentro o fuori per i bianconeri che potrebbero, in caso di successo, approfittare del match fra Psg e Benfica per tornare a 'vedere' le prime due posizioni del girone. Il sito ufficiale della squadra bianconera ha pubblicato su Twitter il messaggio "Touchdown a Tel Aviv", con allegate le foto dei calciatori (Szcesny, Cuadrado, Di Maria, Milik e Rabiot fra gli altri) intenti a scendere le scale dell'aereo appena giunto allo scalo israeliano.