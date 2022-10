Juve, Ferrara su Paredes: "Tecnicamente non si discute ma su forma e ruolo..."

" Paredes è più adatto come vertice basso rispetto a un centrocampo a due. Però devo dire che, insomma, soprattutto le prime uscite non si discute la qualità, ma la forma e la condizione non sono quelle di un calciatore che può stare a certi livelli ”. Intervenuto ai microfoni di Dazn, l'ex difensore ed allenatore della Juventus Ciro Ferrara commenta così ai microfoni di Dazn il rendimento di Leandro Paredes, centrocampista argentino arrivato in chiusura dell'ultima sessione estiva di calciomercato dal Paris Saint-Germain.

Juve, il rendimento di Paredes

Sbarcato a Torino lo scorso 31 agosto in prestito con diritto di riscatto, che può tramutarsi in obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, l'ex Roma, Chievo ed Empoli, oltre che Boca Juniors e Zenit, ha debuttato - con una prestazione non memorabile - in maglia bianconera il 3 settembre nel pareggio all'Artemio Franchi di Firenze dopo 4 presenze ufficiali nelle prime uscite stagionali del Psg tra Ligue 1 e Supercoppa francese. Proprio contro i vecchi compagni, tre giorni dopo, ha fatto il suo esordio con la nuova divisa in Champions, mentre sin qui - con un rendimento piuttosto altalenante - è stato schierato da Massimiliano Allegri in otto occasioni (con un assist e tre ammonizioni) per un totale di 593'.