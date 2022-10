Juve, Arrivabene: "Fiducia assoluta in Allegri, sbagliato cercare il colpevole"

TEL AVIV (Israele) - A pochi minuti dal fischio d'inizio del match di Champions League fra Maccabi Haifa e Juve , valida per la quarta giornata del gruppo H, l'amministratore delegato bianconero Maurizio Arrivabene , ai microfoni di Sky Sport, ha voluto dissipare le 'nubi' che circondano in questo momento Max Allegri , sottolineando inoltre l'importanza vitale della gara di stasera: "Fiducia assoluta nel nostro allenatore, bisogna evitare le scelte emozionali e analizzare i problemi uno alla volta, trovando soluzioni tutti assieme: cercare il colpevole di questa situazione sarebbe sbagliato".

"Stasera unico risultato utile è la vittoria"

"E' inutile nasconderlo: partita importantissima con un unico risultato utile, la vittoria", afferma Arrivabene. "Un risultato positivo stasera è vitale, e nel prossimo turno di campionato abbiamo il derby col Torino: dobbiamo concentrarci partita per partita, ritrovare lo spirito che deve avere la Juve". Sulle assenze pesanti: "Le assenza di Pogba e Chiesa pesano tantissimo, ma non è nel nostro dna lasciar correre e aspettare la pausa per ricaricarci", conclude l'ad bianconero.