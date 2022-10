Juve, Capello: "Squadra demoralizzata, Vlahovic isolato"

TORINO - Le dichiarazioni di Fabio Capello a Sky dopo il ko della Juve contro il Maccabi Haifa non lasciano spazio ad interpretazioni: l'ex tecnico bianconero è sicuro che alla base del momento no della squadra di Allegri ci sia un problema di concentrazione e umore: "Ho visto una squadra demoralizzata, che non arrivava mai prima sul pallone: prendevano sempre palla loro", afferma Capello. "La difesa non è stata attenta, e quando la squadra andava in attacco erano tutti isolati, compreso Vlahovic. E la difesa era sempre oltre la metà campo creando buchi a centrocampo: sono mancati del tutto i movimenti di squadra".