Andrea Agnelli non è uno da scelte facili o convenzionali. Ma confermare Massimiliano Allegri è di gran lunga la più difficile, rischiosa e impopolare decisione che potesse prendere ieri sera. Un leader deve essere sempre il più lucido e il presidente della Juventus non ha traballato sotto la violenta spinta emotiva di chi voleva l’esonero del tecnico. Ora, al netto della delusione e della rabbia di milioni di tifosi, giustamente inferociti nel vedere non tanto sconfitti, quanto disonorati i loro colori, l’unica cosa che conta è se andare in direzione ostinata e contraria alla corrente comporterà più benefici o costi per la Juventus. Perché è chiaro che Massimiliano Allegri non ha la situazione sotto controllo. E se le colpe di un disastro di tale portata non possono essere ricondotte a una sola persona, le quote di responsabilità non possono essere divise in parti uguali. E non è difficile dimostrare che quella del tecnico sia la più consistente.

Juve, la vergogna non basta La Juventus, anche ieri, anzi ieri più che in altre occasioni, è parsa una squadra immobilizzata dalla paura, terrorizzata dallo sbagliare, privata di qualsiasi fiducia in se stessa mentre si faceva mettere sotto da un avversario tecnicamente molto più scarso e - a voler fare del populismo calcistico - con il monte ingaggi 25 volte (25!) inferiore. È così da inizio stagione; anzi, la condizione psicologica della squadra è andata via via peggiorando, zavorrata dalle severe critiche del tecnico che ha spesso puntato il dito sugli errori dei giocatori, senza infondere loro la fiducia. Ogni allenatore dosa bastone e carota come meglio crede, ma è evidente che a furia di bastonate la squadra si muove con un’insicurezza insostenibile per chi è abituato a vedere una Juventus magari non bella, ma sempre feroce. Come dire: non può essere colpa di Allegri se lo sciagurato Alex Sandro continua a commettere errori di totale insipienza (ha gravi responsabilità sui due gol di ieri), ma se l’approccio alla partita del gruppo è così timido, se tutti e venticinque i giocatori della rosa non riescono a esprimere il proprio potenziale, sottoperformando con inquietante regolarità, qualcosa sta sbagliando anche chi è al comando della rosa. La Juventus, anche ieri, anzi ieri più che in altre occasioni, è parsa una squadra fiacca, lenta, senza ritmo e intensità. Sempre seconda sulla palla, sempre sovrastata atleticamente dall’avversario. Alla luce delle partite fin qui giocate dal 15 agosto, tutte caratterizzate da una qualche deficit fisico e alla luce della miriade di infortuni che hanno falcidiato la rosa, è obbligatoria una riflessione sulla preparazione atletica, di cui Allegri è responsabile indirettamente, essendo a capo dello staff che ha scelto e con cui condivide le strategie.