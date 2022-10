Pagelle Maccabi-Juve, che disastro: Alex Sandro e Paredes da 3

Ecco i voti dei giocatori della Juve, reduci dalla disastrosa sconfitta per 2-0 in casa del Maccabi Haifa.

SZCZESNY 6 L’1-0 è un po’ gollonzo, ha colpe fino a un certo punto. Poi limita i danni su Pierrot, Atzili e vari altri avventori dell’area bianconera.

DANILO 4 Cornoud e David lo mandano in difficoltà, così come i centrocampisti (bianconeri) che non filtrano. Non gli riesce neanche dare una sveglia ai colleghi, dall’alto della sua esperienza. Sconsolato e inerme, continua a lasciarsi superare dai rivali.

KEAN (23’ st) 5.5 Non sposta gli equilibri, per carità, ma forse avrebbe fatto comodo prima.

BONUCCI 4 Aveva visto nascere la Juventus delle cavalcate Champions, diventata temibile per tutti. Ora si ritrova partecipe di una delle peggiori disfatte della storia recente del club.

RUGANI 5.5 Là dietro balla come tutti, ma di tutti è il meno claudicante. Non giocava da un pezzo e non gli pare vero di ritrovarsi tali disastri attorno. Quasi segna di testa.

ALEX SANDRO 3 Con Atzili è tutt’un prego si accomodi. Non riesce a prendergli le misure, e levargli il tempo, a ostacolarlo in qualsivoglia modo. E pure quando ci sarebbe da puntare il fondo, risulta inadeguato.